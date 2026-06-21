陸上自衛隊とアメリカ軍の日米共同訓練が始まり、鹿児島市の港では、地対艦ミサイルの弾薬や発射機を輸送艦に載せました。日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」は、九州・沖縄できのうから始まり、島しょ防衛の連携強化を目的に、およそ9600人が参加しています。記者「弾薬や発射機を積んだ車両が、これから輸送艦へと入っていきます」鹿児島市の港では、大分の陸上自衛隊駐屯地から、艦艇を攻撃するミサイル「12式地対艦誘導弾