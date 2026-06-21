◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）雄たけびとともにゲームを終わらせた。巨人のＲ・マルティネス投手（２９）がリードを死守した。一打同点の９回２死二塁、４番・サノーを高速スライダーで空振り三振。ＮＰＢの外国人で初となる７年連続２０セーブに到達した。「こういう記録を達成できたのは、日本という世界の中でも本当に素晴らしいリーグに来られたから。こういうチャンスをくれた神様に感謝し