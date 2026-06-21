24年4月に受けた右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）から初の1軍昇格を目指す阪神・下村が、21日のファーム・リーグ、オリックス戦（豊中）で初のスライド先発に臨む可能性が高くなった。20日の降雨中止を受け、2軍施設のSGL室内でダッシュ中心のメニューをこなした。12日の同・ソフトバンク戦（筑後）では最長の5回、最多73球を投げ、リハビリ段階を卒業した右腕は「これからは自分に合った調整法を探って