「プロレス・新日本」（２０日、千葉・君津市民体育館）ＮＥＶＥＲ無差別級王者に返り咲いたウルフアロン（３０）が６人タッグ戦で永田裕志（５８）、元ＵＦＣヘビー級王者ジョシュ・バーネット（４８）と豪華トリオを結成し、極悪集団ハウス・オブ・トーチャーを撃退した。１年半ぶりに新日本に特別参戦したジョシュの格闘技ファイトから刺激を受け「僕もプロレスの中で強さを表現する」と再確認。２３日の後楽園大会では「