今年2月の左アキレス腱断裂から再起を期す阪神・石井の調整が一段階上がった。2軍施設のSGL室内での練習では約30球強度を上げたキャッチボールを行った後、手術後初めてブルペンに向かった。傾斜を確認しながらの投球練習に約10球取り組んだ。関係者によると、室内や屋外を含めて初のブルペン入りだという。平田2軍監督ら首脳陣、担当トレーナーらが傾斜でも左足に問題がないかを見守った。平田2軍監督は「傾斜を使ったキャッ