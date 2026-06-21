「女子プロレス・スターダム」（２０日、国立代々木競技場第二体育館）マリーゴルドを退団した林下詩美が８人タッグでかつての盟友、上谷沙弥から３カウントを奪い、古巣復帰を宣言した。ＡＺＭ、天咲光由、スターライト・キッドと組み、極悪軍団Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ（ヘイト）と激突。久々に向き合った上谷の蹴り技に苦しむも、コウモリ吊り落としなどで反撃。最後は渡辺桃のバット攻撃誤爆で錯乱した上谷を、クルセイドで葬った