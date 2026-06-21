▼午後4時10分に中止決定元気に明日（21日）、試合するのみです。▼21日先発の高橋は中7日にまだこの先もありますしね。いろんなバリエーションといいますか、本人にとって、チームにとってね。まあまず、とにかく明日。はい、それだけです。▼中止は今季7度目仕方がないというか、自然のことでしょ？自然なことだから。対戦相手も同じようにあるわけですから。