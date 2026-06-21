「オリックス０−４西武」（２０日、京セラドーム大阪）オリックスは首位チームのエース級に散発３安打と手も足も出ず、今季９度目のゼロ封負け。先発転向２戦目のペルドモも５回途中４失点で降板…と攻守でいいところなく、連勝も２で止まった。「（隅田には）チャンスも作れずにいいピッチングをされた。明日切り替えてやっていくしかない」と脱帽した岸田監督。この日は左足の違和感で３試合欠場中だった紅林弘太郎内野手