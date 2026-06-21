「父の日」を前に、阪神・中野拓夢内野手（29）が、父・茂明さん（61）への感謝の思いや思い出などを語った。今年4月に第1子となる長女が誕生し、中野は改めて父の偉大さを実感している。「シーズン中は遠征もあったり、もちろん、休みの時とかは面倒をみたりしてるけど、これを毎日やると大変だなっていうのは子育てをしながら感じています」家に帰ると“新米パパ”として奮闘中だ。シーズン中も多忙な合間を縫って育児に