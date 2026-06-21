阪神・佐藤輝がチーム内の競争激化を歓迎した。19日のDeNA戦では森下がリーグ単独トップの16号を記録。本塁打数は後輩に抜かれたものの15本塁打は同2位に位置している。ただ、打率・360、47打点はリーグトップ。猛虎勢が打率、本塁打、打点の打撃主要3部門の上位を占める状況にチームとしての相乗効果を期待した。「もちろん（猛虎勢の上位独占は）凄くいいことじゃないですか。そういう争いができれば、もっと上にいけると思