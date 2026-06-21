「巨人１−０中日」（２０日、東京ドーム）鬱憤（うっぷん）を晴らす序章か。再昇格した巨人・浅野翔吾外野手が今季１号決勝弾でチームを勝利に導く。「何とか今日結果を残したいと思っていたので」。５月下旬、わずか１０打席で２軍再調整。巡ってきたアピールの場で、チームを首位タイに押し上げた。三回だった。昇格即「８番・左翼」での先発出場で迎えた１打席目。中日・大野のカットボールを迷いなく振り抜いた。打球は