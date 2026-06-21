阪神・高寺が21日に先発するDeNA・尾形とは、相手が昨年まで在籍したソフトバンク時代にファームで対戦経験がある。「当時はリリーフでしたけど、いや、もう、真っすぐが速いのでそれに負けないようにしたいです」過去の2軍戦での対戦成績は21年からの4シーズンで計8打数2安打。「どうですかね、もうかなり前のことなので」。アドバンテージの要素は否定したが、160キロに迫る速球攻略をイメージしていた。