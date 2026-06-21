「巨人１−０中日」（２０日、東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が八回２死からノーヒットノーランを逃した。あと４アウトで偉業達成の中、村松に中前打を許して交代。それでも７回２／３を１安打無失点、１０奪三振、１０９球の快投で待望の本拠地初勝利をつかんだ。１９日からヒーローカーに乗っての場内１周を心待ちにするほど、欲しかった白星でもある。お立ち台からの景色を「ずいぶんお待たせしてしまっ