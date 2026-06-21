阪神・高橋遥人投手（30）が、21日の「父の日」に感謝の白星をささげる。20日のDeNA戦（横浜）は降雨中止となったが、開幕から8連勝中の左腕は21日に予定通り先発する。交流戦は3登板全勝とし、連敗ストッパーとしてチームの苦境を救った背番号29。20年11月以来となる横浜での登板に期待は膨らむ。今季防御率1・07という安定感を示せば、開幕9連勝は見えてくる。高橋が快投で父に感謝の思いを伝える。21日は「父の日」。20日の