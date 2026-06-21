「巨人１−０中日」（２０日、東京ドーム）巨人守護神のライデル・マルティネス投手が１−０の試合を締め、７年連続のシーズン２０セーブに到達。ＮＰＢの外国人投手では横浜、巨人で活躍したクルーンの６年連続を抜き、史上初の快挙となった。試合後には「日本という、世界の中でも本当に素晴らしいリーグに来られたということがある。チャンスをくれた神様に感謝したい」とし「セーブするチャンスがないとセーブもできない