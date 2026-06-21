PEACH JOHNが展開する人気コンテンツ「LOVE IDOLS」に、アイドルグループ『Peel the Apple』のリーダー・浅原凜さんが登場♡この夏をもっと可愛く、おしゃれに楽しめる新作ランジェリーを披露しています。デイリー使いしやすいブラセットから、背中見せファッションにぴったりのアイテム、トレンド感たっぷりのブラトップまで、幅広いラインナップが勢ぞろい。夏のランジェリー選びの参