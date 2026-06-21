歌手の氷川きよし（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。この日が「父の日」のことから、父に感謝の言葉をつづった。氷川は、父の若い頃と、現在の写真を投稿し、「6月21日、父の日おめでとう」とし「お願いだからずっと元気で毎年、お祝いさせて。歌のお仕事をずっとさせてください。言われた通り、ずっと歌い続けるから。お父さんありがとう。子供としてやれることは最善を尽くし全力でやる」とつづった。また「50代