ＤｅＮＡは２０日、阪神戦（横浜）が雨天中止となり、２１日の同戦で尾形崇斗投手（２７）が先発することが発表された。２０日に先発予定だったエース・東をスライドさせず、５月にソフトバンクからトレードで移籍した１５９キロ右腕を、猛虎にぶつけることを選んだ。尾形にとってセ・リーグとの対戦は移籍後初。阪神と相まみえるのはソフトバンクで救援を務めていた２３年以来３度目で、先発としては初となる。「非常に打つチ