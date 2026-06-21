阪神・森下が21日の父の日に豪快な一撃をぶちかます。「（球場に）来ると思うので、打てたらいいかなと思います」前日19日のDeNA戦では5点リードの9回無死三塁から左翼席上段へリーグ単独トップに躍り出る16号2ランを放った。打率に加え、直近の課題に挙げていた「打球角度」にも手応えを感じている今、4年目で初めて父の日を地元・横浜で迎える。父・善文さんが観戦予定で、より一層気合が入るのは違いない。出場した24年か