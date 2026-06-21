オランダ―スウェーデン前半、チーム2点目のゴールを決めるオランダのブロビー。GKノルドフェルト＝ヒューストン（ゲッティ＝共同）オランダがスピードと連係で両サイドを支配して大量5得点。前半5分にハクポの左クロスを中央のブロビーが右足で決めて先制し、同17分には右クロスを再びブロビーが流し込んだ。後半も鋭いサイド攻撃を繰り出し、ハクポが2ゴールするなど決定力もあった。スウェーデンは序盤から相手の素早いパス