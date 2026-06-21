「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）ヤクルトは七回表途中に無念の降雨コールド負けとなった。悪天候に阻まれた一戦。池山隆寛監督は「こればっかりは、しょうがない」と言葉を絞り出す。連勝は２で止まりリーグ首位から３位に転落した。降り続けた雨の影響で３度、中断した。その中での乱打戦となった。気を吐いたのはオスナで四回に左越え４号２ラン、六回は中越えに５号２ランを放った。今季自身初