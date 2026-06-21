＜マイヤーLPGAクラシック3日目◇20日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦になった米国女子ツアーは、第3ラウンドが進行中。日本勢は5人が決勝ラウンドをプレーしている。【連続写真】山下美夢有のスイングに隠された、最も簡単なスライス対策のヒント最終組が後半へ突入した。日本勢トップは山下美夢有で、トータル9アンダー・5位タイにつけている。勝みなみ