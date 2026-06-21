「日本ハム７−１０ソフトバンク」（２０日、エスコンフィールド）また失点を重ねた。日本ハムは今季６度目、カード別では４度目の２桁失点。ソフトバンク戦の開幕連敗を８で止めた翌日の投壊に、新庄剛志監督も「打たれ過ぎかな」と振り返った。先発の孫易磊が五回途中５失点ＫＯ。救援陣も近藤に２打席連続の３ランを浴びるなど畳みかけられた。打線の追い上げも及ばなかった。試合後には、新庄監督が小久保監督を呼んで