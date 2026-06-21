新潟市は中東情勢の影響を受ける事業者などを支援するための追加の補正予算案を6月定例会に提出すると発表しました。 新潟市は中東情勢に対応するために国が地方自治体に配分する『重点支援地方交付金』を活用した追加の補正予算案として、市議会6月定例会に7億6300万円を提出します。 このうち、資金繰りが悪化している事業者などを支援するため、従来の経営支援特別融資に『中東情勢影響アシスト枠』を追加する施策に4億5000