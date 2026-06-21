阪神の坂本誠志郎捕手（３２）がデイリースポーツ読者に向けて思いを綴るコラム、「打−ｄｏｚｅｎ−」。第３回は主将として野手ミーティングを開いていたことを明かした。６日の楽天戦（甲子園）で退場になった森下翔太外野手（２５）に伝えたかった思いを含め、チームの心を一つにするため行動した。少し苦しんだ交流戦の戦いや今の心境なども語っている。◇◇昨年から交流戦でマスク越しに感じたことは同じです。感