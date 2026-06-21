19日、レバノン南部ナバティエ近郊で、負傷者を乗せ病院に到着する救急車（ゲッティ＝共同）【カイロ、エルサレム共同】レバノン保健省は20日、親イラン民兵組織ヒズボラとイスラエル軍の交戦が再開した3月2日以降、レバノンでの死者が4057人、負傷者は1万2121人になったと発表した。米政府当局者は19日、イスラエルとヒズボラが停戦で合意したと明らかにしたが、なお攻撃の応酬は続いており、死傷者はさらに増える恐れがある。