左アキレス腱（けん）断裂からの復帰を目指す阪神・石井大智投手（２８）が２０日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」屋内練習場で、負傷後初めてブルペンの傾斜を使った投球を行った。閉ざされたブルペンから聞こえてくるミット音。時間にしてわずか数分間、１０球程度の試投だったが、それは復活への道のりを歩む石井の確かな“足音”だった。平田２軍監督は「キャッチボールの延長みたいなもの。力を入れて投げ