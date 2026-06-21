タレントのホラン千秋（37）が21日、自身のインスタグラムを更新し、黒髪に戻したことを報告した。ホランは「髪を黒くしました夏の間は黒で過ごします」とつづり、黒髪でほほ笑む写真を投稿した。ホランは2025年3月末にキャスターとして8年間出演したTBS情報番組「Nスタ」を卒業した。それまでキャスターという立場上、仕事に支障が出ないように長年黒髪を貫いてきたというが、卒業したことで同年4月に金髪にしたと報告し