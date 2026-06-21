◇セ・リーグ中日0―1巨人（2026年6月20日東京ドーム）中日が今季3度目の1安打零敗に沈んだ。8回2死から村松が中前打を放ってノーヒットノーランを阻止したのがやっと。同一シーズン3度の1安打以下の零敗は、1リーグ時代の1941年の5度以来、球団85年ぶり2度目の屈辱だ。球団創設90年の節目にまた不名誉な記録にまみれた。井上監督は「（ウィットリーは）なかなか絞れないところで球が強く、攻略できなかった」と唇をか