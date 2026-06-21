◇パ・リーグオリックス0―4西武（2026年6月20日京セラD大阪）オリックスが今季9度目の零敗を喫し、連勝が2で止まった。7回2死から太田が四球を選ぶまで19人連続でアウトになるなど、西武・隅田に3安打と抑え込まれて三塁を踏めず。岸田監督も「緩急も付けられて、いいピッチングをされてしまった」と脱帽した。森友、渡部ら負傷者を多く抱える中、この日は宗が下半身のコンディション不良で4回の守備から途中交代。ヒヤ