◇セ・リーグ広島8―6ヤクルト（2026年6月20日神宮）広島・辰見鴻之介内野手（25）が、ヤクルト10回戦（神宮）で負傷交代した。7回に代走で出場し、二盗を試みてヘッドスライディングした際に左膝を負傷。代走を送られた。21日以降の出場は当日の状態を見て判断する。