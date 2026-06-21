「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２０日、横浜スタジアム）連勝中の勢いに水を差された形の雨天順延にも、阪神・藤川球児監督（４５）は２０日、泰然とした表情で次戦に目を向けた。今季早くも７度目で、６月は４度目の中止。シーズンは残り７８試合…リーグ連覇へ９、１０月の過密日程が予想されるが「元気に明日、試合するのみです！！」と強調した。雨脚が次第に強まる中で回復も見込めず、開門前の午後４時１０分に順延が