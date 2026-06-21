◇セ・リーグ広島8―6ヤクルト（2026年6月20日神宮）不振に苦しむ広島・小園が、今季1号2ランで逆転への口火を切った。3点を追う5回無死一塁で代打に指名され、初球の内角低めスライダーを強振。降りしきる雨を切り裂いて敵地の右翼ポール際へ着弾した。自身初の代打弾だった。「つなぐ気持ちで打ちにいった結果、いい感触で捉えることができた。点を取られた後のイニングで、得点につながる本塁打になって良かったです