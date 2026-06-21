◇セ・リーグ広島8―6ヤクルト（2026年6月20日神宮）育成出身、高卒4年目の広島の左腕・辻がプロ初勝利を挙げた。味方が同点に追い付いた5回に登板し、岩田を二直、長岡を見逃し三振、増田を右飛に封じ、直後の勝ち越し劇につなげた。「支配下に上がっていつかは勝ちたいと思っていたので、正直うれしい。早く（試合が）終われ、早く終われという気持ちで応援していた」と笑った。東京・二松学舎大付高から22年の育