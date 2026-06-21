「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２０日、横浜スタジアム）阪神・森下翔太外野手（２５）が２０日、父・善文さんの前での躍動を誓った。２１日は父の日。地元・横浜での一戦とあって「（球場に）来ると思うので、打てたらいいかなと思います」と感謝の思いをバットに込める。特別な一日と横浜での公式戦が重なるのはプロ４年目で初。昨年６月１５日の父の日は楽天戦で６打数無安打だった。２４年は３打数１安打、２３年は２軍