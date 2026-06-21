【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、イランとの60日間の交渉期間中も、その期間終了後もホルムズ海峡に通航料は課されないとする一方、合意が成立しなければ米国が徴収する可能性があると交流サイト（SNS）に投稿した。