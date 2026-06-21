「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２０日、横浜スタジアム）阪神の高橋遥人投手（３０）が２０日、先発する２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に向けてキャッチボールなどで調整した。現在開幕から８連勝中で、勝てば球団では１９８５年の中田良弘以来の９連勝。左腕では初となる快挙を目指す。マウンドに上がるのは父の日。１児のパパでもある高橋が、敵地で強力打線を封じ込める。すさまじい湿気に包まれた駐車場を嫌がるように、高