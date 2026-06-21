オレンジ軍団の強さが際立った。森保ジャパンはよく引き分けた――という声で溢れている。現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのF組２節で、オランダ代表はスウェーデン代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。５−１で大勝した。開始わずか５分、先発に抜擢された伏兵ブライアン・ブロビー（サンダーランド）は、いきなり先制点を奪うと、17分にもゴール。さらに、後半に入って、日本戦時に解説の本田