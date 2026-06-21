健康志向の高まりもあり、スポーツジムなどでトレーナーから個別に指導を受ける「パーソナルトレーニング」の人気が高まっている。その規模は数百万人に上るとされ、年齢層も若者から高齢者まで幅広いという。一方で利用者のけがも増えている。安全を確保する体制は現状では十分と言えず対応が急務だ。消費者庁の消費者安全調査委員会（事故調）によると、２０１９〜２５年にジムなどでパーソナルトレーニング中に起きた事