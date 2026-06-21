中国が台湾東方の海域で、公船の巡視活動を活発化させている。日本など関係国や地域の権益が複雑に絡み合う海域だ。一方的に緊張を高める動きは見過ごせない。日本とフィリピンは５月の首脳会談で、両国間の排他的経済水域（ＥＥＺ）や大陸棚の画定に向けた交渉に入ると合意した。これに対し、中国は、日比交渉の対象海域である台湾東方には中国のＥＥＺも含まれるとして、「領有権と海洋権益が著しく侵害された」と反発を強