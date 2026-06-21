政府が、北極政策の基本方針の改定に向けて検討していることが分かった。改定すれば、２０１５年の策定以来初となる。改定案には、今年度就航予定の海洋研究開発機構・北極域研究船みらい２を「国際研究プラットフォーム」に位置付け、国外の研究者らとの共同研究を進める方針を盛り込む。観測・研究分野で主導的な役割を担い、北極圏の国際的なルール作りの発言力を高める狙いがある。改定するのは、北極圏の開発や研究、国際