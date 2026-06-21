地震による液状化の危険度を示すハザードマップについて、全国の市区町村の作成率が２６・７％と低迷している。地震防災対策特別措置法の改正で、作成が努力義務となってから２０年経過したが作業は進んでいない。液状化は建物倒壊や道路陥没を生じさせ、避難や救助の妨げにもなるため、専門家は「早く対応して地盤改良などの対策につなげるべきだ」と指摘する。液状化は、埋め立て地のほか、内陸部の大河川沿いもリスクがあり