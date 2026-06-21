秋元康氏プロデュースのアイドルグループ・僕が見たかった青空が２０日、山梨・河口湖ステラシアターで結成３周年記念ライブを行った。節目を迎え、結成前に合宿を行った思い出の地である富士山麓に帰還。２度目のツアーファイナルとして初の野外単独ライブに挑んだ。雨脚が強い空模様でも明るいパフォーマンスでファンの表情を晴れさせた。客席の練り歩きから開幕し、ファンと近距離で交流しながら「君と見た空は」を歌唱。今