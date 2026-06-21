巨人は２０日の中日戦（東京ドーム）を１―０と勝利。連敗を２で止め、貯金を６に増やした。橋上秀樹監督代行（６０）は僅差での勝利に「野球にとっては、選手を成長させる上で非常に大事なゲーム。そこを勝ち切れたっていうのが非常に大きい」とうなずいた。若武者がバットで見せた。０―０の３回、この日に昇格して「８番・左翼」で即スタメン起用された高卒４年目の浅野が１号ソロ。終わってみれば貴重な決勝点となった。橋