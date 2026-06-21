日本テレビが総力を注ぐ連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」が１０月にスタートする。原作は大ヒット作「半沢直樹」「下町ロケット」で知られる作家・池井戸潤氏の同名小説。２年連続で箱根駅伝本戦出場を逃して予選会に臨む古豪・明誠学院大の選手と、中継を担うテレビ局クルーとの奮闘が繰り広げられる。毎年、箱根駅伝を中継する日テレだけに「コケることは許されない」（局内関係者）。キャストは超豪華で、主演のチーフ