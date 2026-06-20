2026年4月23日、ホンダは同年6月に発売予定の「シビック」の新たな追加グレードである「e:HEV RS」の情報を先行公開するとともに、先行予約の受付を開始しました。 シビックシリーズに新たに追加されるこのモデルは、ハイブリッドシステムによる爽快な走りと、RSならではの意のままに操る喜びを追求しているのが特徴とされています。 SNSでは、発表直後からさまざまな声が上がっているようですが、具体的にどのよ