◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６―８広島＝７回表降雨コールドゲーム＝（２０日・神宮）小柄な体から安堵（あんど）の笑みがこぼれた。２回２死一、三塁。広島・勝田は２ボール２ストライクからの７球目を三遊間にはじき返した。「粘りながら食らいついていった。ゴロを打つイメージで、いいところに転がってくれた」。適時内野安打で貴重な先制点をもたらした。セパ１２球団で最小兵１６３センチのルーキーは、危機感を募ら