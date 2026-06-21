阪神・工藤泰成投手（２４）が、中継ぎで７試合連続無失点と存在感を示している。２４年育成ドラフト１位入団からはい上がってきた最速１６１キロ右腕の原動力の一つが、米ドジャース・佐々木ら同じ東北出身の同学年投手たちの存在。無限大の可能性を秘めるリリーバーの原点を、阪神担当の中野雄太記者が「見た」。サクセスロードを歩む阪神・工藤には、同じ東北出身でいつも気になる同学年のスターがいる。「調子いいんですよ