巨人の甲斐拓也捕手（３３）が２１日の中日戦（東京Ｄ）から今季初めて１軍に合流することが分かった。リチャード内野手（２７）が同日から２軍に合流する。巨人加入２年目の甲斐は今季は大城、岸田、小林、山瀬らとのし烈な捕手争いの中、自身１０年ぶりの開幕２軍スタート。ファーム・リーグでは２４試合に出場し打率２割６厘、７打点。経験豊富な頼れる存在がようやく帰ってくる。一方、オープン戦で左手小指に死球を受け