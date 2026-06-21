ＮＨＫを近く退局し、巨人の球団職員に転身することが明らかになった廣瀬智美アナウンサー（４４）が、入社後はチーム編成に関わる見込みであることが２０日、新たに明らかになった。スポーツ報知は１９日、廣瀬アナが同局を退局し、巨人の球団職員へ転身することを報じた。関係者によると、スポーツに関わる仕事をしたい希望があった廣瀬アナが、巨人の転職サイトのキャリア採用を見て応募したことがきっかけだったという。１